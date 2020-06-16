Посёлок городского типа Янино 1, Ленинградская область, , 17:04 — REGNUM Следователи СКР по Ленинградской области пришли с обысками на завод по переработке бытовых отходов, расположенный в поселке Янино-1 Всеволожского района, а также в филиал завода на Волхонском шоссе. Об этом 16 июня сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленобласти.

Напомним, на территории производственной зоны поселка Янино-1 на арендованных земельных участках располагается Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие «Завод по механизированной переработке бытовых отходов» (МПБО).

Ранее к предприятию, которое занимается сбором бытовых отходов в Петербурге, неоднократно применялись меры административной ответственности за экологические нарушения. Однако отходы на территории МПБО продолжали размещаться с нарушением действующего законодательства.

В результате очередной проверки, начатой после обращения местных жителей к главе СК РФ Александру Бастрыкину, было выявлено, что завод допускает ненадлежащее размещение, а также складирование отходов в границах прилегающих земельных участков. Это вызвало загрязнение химическими веществами почвы, дренажных и водоотводных канав. На предприятии нарушена технология обезвреживания отходов, относящихся к III классу опасности, а также имеется ряд других нарушений.

Директору завода, который, являясь должностным лицом, допустил нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 247 УК РФ («Хранение и иное обращение отходов с нарушением установленных правил, создавшие угрозу причинения существенного вреда окружающей среде»).

16 июня следователи СУ СКР по Ленинградской области совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области провели обыски на территории завода и его филиала.

«В ходе обыска изъяты документы и электронные носители информации, представляющие интерес для следствия», — отметили в региональном управлении СКР.

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Напомним, 10 июня в ходе рабочей встречи с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко президент России Владимир Путин поддержал инициативу руководителя региона о создании единого оператора по обращению с отходами для Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Отходы, производимые в обоих субъектах, в соответствии с законодательством вывозятся на территорию Ленинградской области. На сегодня необходимо внедрение современных технологий переработки мусора, что под силу только единому оператору.