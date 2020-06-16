Екатеринбург, 16 июня 2020, 16:25 — REGNUM В Свердловской области протестировали на антитела к новой коронавирусной инфекции около 10 тысяч человек, заявил министр здравоохранения региона Андрей Цветков.
По словам чиновника, в области используют новые методы тестирования людей на антитела к COVID-19. Это иммуноферментный и иммунохимический анализ, позволяющие выявить количество антител.
Тестирование прошли 10 тысяч человек, у 4,7% из них выявили соответствующие антитела.
Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 9789 случаев заражения коронавирусом.
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