Киншаса, , 16:20 — REGNUM В Демократической Республике Конго выявлены 17 новых случаев лихорадки Эбола, жертвами заболевания уже стали 11 человек, передает Al Jazeera.

По информации ВОЗ, эпицентр новой вспышки геморрагической лихорадки расположен в городе Мбандаку Экваториальной провинции Конго, однако есть случаи в 300 километрах от эпицентра.

Прошлая вспышка лихорадки Эбола в провинции Северное Киву в Конго, которая продолжалась почти два года, унесла жизни 2280 человек.

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