Москва, , 16:28 — REGNUM Вместо личного транспорта москвичам следует активнее пользоваться велосипедами и ходить пешком. Об этом 16 июня сообщил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов в авторской колонке на Едином транспортном портале города.

Чиновник отметил, что согласно данным сотовых операторов почти половина всех поездок на работу в Москве — около 46% — совершается на дистанцию до 10 километров. Ещё 15−20% всех поездок на работу совершается на расстояние 3−5 километров. С учётом таких показателей большинство перемещений можно совершить пешком или на велосипеде.

Чтобы простимулировать Москвичей больше пользоваться велосипедом решено снизить стоимость велопроката в столице на 30%, ответил Ликсутов. Помимо этого, планируется предпринять и ряд других мер.

«Мы будем поддерживать и быстро реагировать на все инициативы на альтернативную мобильность: использование велосипедов (с 18 июня снизим на — 30% стоимость проката городских велосипедов до конца сезона), будем продолжать перенастраивать пешеходные светофоры, делать парковочные места для автомобилей и велосипедов, настраивать максимально удобно маршруты наземного транспорта», — написал Ликсутов.

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