Москва, , 16:19 — REGNUM В Госдуме прогнозируют при второй волне коронавируса запрет властей Москвы на передвижение на личном автомобильном транспорте.

«На второй волне ковида ждем запрета на передвижение всех транспортных средств, кроме велосипедов и самокатов», — написал депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия») в ТГ-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов предложил альтернативный сценарий развития транспортной ситуации в столице, он связан главным образом с формированием новых привычек жителей города.

«В его основе — активное использование альтернативных видов перемещений: пешеходные прогулки, поездки на велосипеде, самокате или современных электрических средствах индивидуальной мобильности, по крайней мере, на летние и первые осенние месяцы», — написал Ликсутов в статье.

Он также указал на риски передвижения на личных автомобилях во время коронавируса, в частности, отметил, что жители свои машины не дезинфицируют.

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