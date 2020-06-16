Москва, , 16:23 — REGNUM Температура воздуха в Москве 17 июня может побить рекордные значения. Об этом 16 июня сообщили в центре погоды «Фобос».

Синоптики отмечают, что в ночь с 16 на 17 июня температура воздуха не опустится ниже 17 градусов выше нуля, а днем ожидается 29−32 градуса тепла.

«Таким образом, 17 июня 2020 года может стать не только самым жарким днем текущего сезона, но и рекордным. Высока вероятность повтора рекорда далекого 1892 года, когда термометр показал 30,8 градуса», — сказали в «Фобосе». Синоптики не исключают также, что температура воздуха окажется выше рекордных 30,8 градусов.

От 28 до 31 градуса тепла ожидается также 18−19 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в связи с аномальной жарой объявлено штормовое предупреждение. Высокая температура воздуха может привести к ухудшению самочувствия.

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