Ростов-на-Дону, , 16:13 — REGNUM В Ростовской области, особенно в восточных районах, в ближайшие дни ожидается жаркая погода. Донские синоптики не исключают суховейных явлений. Об этом в ходе онлайн-совещания «О задачах по организованному проведению уборки ранних зерновых и зернобобовых культур в 2020 году» 16 июня сообщила начальник Ростовского гидрометцентра Елена Назарова, передаёт ИА REGNUM.

«С 17 по 22 июня в Ростовской области будет преобладать жаркая погода с температурой воздуха в дневные часы +29…+35 градусов, а по востоку максимум будет достигать +37…+38 градусов. При этом ожидается усиление ветра, не исключены суховейные явления», — отметила Назарова.

По её словам, 23−24 июня в Ростовской области ожидается прохождение атмосферных фронтов с осадками в виде грозовых дождей. Затем устанавливается период с антициклональной погодой. Температура воздуха в дневные часы будет составлять +25…+30 градусов, в южных районах — до +33.

Читайте развитие сюжета: Ростовские синоптики спрогнозировали погоду на июль