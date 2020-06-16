Курск, , 16:10 — REGNUM В Курской области за счет областного бюджета единовременную выплату получат семьи с детьми в возрасте от 16 до 18 лет. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

На каждого рожденного, усыновленного или взятого под опеку ребенка, рождённого с 1 августа 2002 года по 10 мая 2004 года, семьи смогут получить по три тысячи рублей. Из федерального бюджета такая поддержка не предусмотрена, поэтому для осуществления выплат деньги направят из регионального бюджета после перераспределения финансирования других статей.

Осуществлять выплаты будет комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области. По предварительным подсчётам, воспользоваться этой мерой поддержки смогут около 20 тысяч семей региона. Средства начнут перечислять в начале июля.