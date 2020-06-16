Кито, 16 июня 2020, 16:09 — REGNUM Действие режима исключительного положения в Эквадоре продлено на 60 дней, сообщил 16 июня эквадорский президент Ленин Морено в Twitter.
Такие меры приняты в рамках дальнейшей борьбы с распространением коронавируса. По словам Морено, страна успешно борется с эпидемией.
Напомним, в Эквадоре официально зафиксировано 47 322 случая заражения коронавирусом: количество летальных исходов достигло 3929, число выздоровевших — 23 349. Летальность составляет 8,3%.
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