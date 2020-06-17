17 июня 2020 | Время чтения 5 мин

Nintendo собрала самые популярные игры различных народов мира и представила их электронную версию в сборнике 51 Worldwide Games. Нужны ли шашки в эпоху скорого релиза PlayStation 5 — читайте в материале ИА REGNUM.

Артём Дубровский, , 12:39 — REGNUM Благодаря стремительному развитию игровой индустрии также стремительно растут и аппетиты игроков. Современные геймеры придирчивы, и их достаточно сложно удивить даже дорогим ААА-проектом с фотореалистичной графикой и сотней разнообразных геймплейных механик. И это нормально. Время идёт, технологии не стоят на месте, а интерактивные развлечения должны соответствовать духу поколения.

51 Worldwide Games Иван Шилов ©ИА REGNUM

Из-за этого ещё сильнее начинаешь ценить времена, когда трава была зеленее, родители моложе, а игры — проще и интереснее. Вряд ли 15 лет назад кто-то стал бы жаловаться на ограниченность геймплея в шашках или слабую графическую составляющую в морском бое. И дело даже не в отсутствии высокотехнологичных аналогов — играть в те же шашки и в 2020 году так же интересно, как и раньше. Благодаря их доступности, понятным правилам и захватывающей соревновательной составляющей.

Однако возвращаться к «классическим» играм хочется всё меньше, потому что мы привыкли к максимальной мобильности. Один аккаунт в Steam может содержать больше тысячи интересных проектов, запуск каждого из которых займёт не больше минуты. А сколько займёт одна партия в шахматы: с поиском доски в пыльном шкафу и расставлением фигур по местам? В случае необходимости современный геймер предпочтёт быстро скачать с торрентов виртуальный аналог, чем «раскладывать по старинке». И это тоже нормально — новые технологии создают новые удобства.

Понимая всё вышесказанное, Nintendo, знаменитая своими «семейными» кооперативными играми, решается на до гениальности простой шаг. Она выпускает 51 Worldwide Games — сборник «тех самых классических игр», ориентированный на нужды и потребности современных геймеров. Причём эта «игра в игре» выполняет функцию не только развлекательную, но и образовательную.

Первое знакомство с 51 Worldwide Games начинается с создания аватара — забавного деревянного человечка, стилизованного под фигурку из старинной настольной игры. Героя можно нарядить в различные костюмы, поменять цвет волос или бороды, а позже отправить в кругосветное путешествие. Выбираешь страну на карте мира — и начинаешь играть.

Каждая локация на глобусе содержит от одной до нескольких традиционных игр. Для того чтобы «перейти к процессу», нужно будет послушать небольшой диалог персонажей-гидов, рассказывающих о местных правилах и истории появления игры. Иногда факты оказываются действительно интересными, иногда — не слишком. А уже после этого обязательного вступления (которое почему-то нельзя промотать, даже если играешь уже не в первый раз) у геймера появляется возможность сразиться с компьютерным соперником.

51 Worldwide Games Nintendo.ru

Здесь-то и вылезает на свет главная особенность и в то же самое время главный недостаток 51 Worldwide Games — это в первую очередь кооперативная игра. Состязаться с виртуальным оппонентом можно ради изучения правил, но делать это «на результат» ужасно неинтересно и попросту скучно. Компьютерный враг всегда будет чуть-чуть поддаваться, и победить его не составит труда даже в непростых интеллектуальных играх. А жаль — в тех же шахматах хочется видеть перед собой хладнокровную машину-гроссмейстера, а не ленивого любителя поддавков.

Однако проект раскрывается с другой стороны, стоит лишь позвать домой нескольких друзей и раздать им по половинке контроллера Joy-Con. Тогда даже самое безобидное состязание превращается в ожесточённую схватку с потеющими ладонями, напряжёнными лицами и радостными победными возгласами — как и должно быть. При этом для кооперативной игры предусмотрена масса различных возможностей. Соревноваться можно как на вышеназванных Joy-Con-ах, так и на сенсорном экране консоли. А при наличии нескольких приставок можно соединить их экраны в одно большое игровое поле прямо на столе.

51 Worldwide Games Nintendo.ru

Стоит отметить, что далеко не все проекты из сборника одинаково интересные. Вряд ли маджонг или домино станут королями вечеринки с участием Nintendo Switch. А вот более активные соревновательные развлечения вроде боулинга и аэрохоккея вполне могут заполучить звание самой весёлой игры для домашних посиделок. Особенно разработчикам удался дартс, создающий реалистичную иллюзию метания настоящего дротика в мишень. Вы аккуратно берёте Joy-Con двумя пальцами, прицеливаетесь в «бычий глаз» на экране телевизора и с размаху «вонзаете» контроллер в желаемую цель. Главное при этом — не увлечься процессом и не начать по-настоящему кидаться геймпадом — они нынче дорогие. Подобным образом можно играть и в боулинг, посильнее размахивая рукой с контроллером словно шаром.

Правда, эйфория от увлекательного соревнования быстро сменяется скучающими зевками — интересные игры здесь расположены «через одну». Игрушечный бокс — интересно. Игрушечный бейсбол — скучно. Аэрохоккей — здорово. Кёрлинг — уныло. Секция «игр на одного», скорее всего, и вовсе останется нетронутой, а различные карточные развлечения всё ещё лучше смотрятся на реальном столе, чем на экране телевизора.

51 Worldwide Games Nintendo.ru

51 Worldwide Games хороша, чтобы познакомиться с играми различных народов мира. Однако, если рассматривать её как развлечение для нескольких человек, то сборник лучше назвать 15 Worldwide Games, где из 15 вынесенных в название действительно интересными будут лишь семь-восемь проектов. Зато в качестве этой восьмёрки сомневаться точно не придётся.

Несмотря на все имеющиеся недостатки, 51 Worldwide Games — это магический сборник. Он умело играет на чувстве ностальгии, воссоздавая различные воспоминания из детства. Первое сражение в аэрохоккей в фойе местного кинотеатра, первая «серьёзная» партия в бильярд с отцом и первый Strike в матче по боулингу — всё это можно пережить заново. Правда, пока не понятно, кого именно благодарить за «увлекательность процесса»: опытных разработчиков из Nintendo с их новым сборником или гениев, когда-то давно придумавших оригинальные игры для него.

Читайте ранее в этом сюжете: Игры «нового поколения»: во что играть на PlayStation 5?