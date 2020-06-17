Артём Дубровский, 17 июня 2020, 12:39 — REGNUM Благодаря стремительному развитию игровой индустрии также стремительно растут и аппетиты игроков. Современные геймеры придирчивы, и их достаточно сложно удивить даже дорогим ААА-проектом с фотореалистичной графикой и сотней разнообразных геймплейных механик. И это нормально. Время идёт, технологии не стоят на месте, а интерактивные развлечения должны соответствовать духу поколения.

51 Worldwide Games
51 Worldwide Games
Иван Шилов ©ИА REGNUM

Из-за этого ещё сильнее начинаешь ценить времена, когда трава была зеленее, родители моложе, а игры — проще и интереснее. Вряд ли 15 лет назад кто-то стал бы жаловаться на ограниченность геймплея в шашках или слабую графическую составляющую в морском бое. И дело даже не в отсутствии высокотехнологичных аналогов — играть в те же шашки и в 2020 году так же интересно, как и раньше. Благодаря их доступности, понятным правилам и захватывающей соревновательной составляющей.

Однако возвращаться к «классическим» играм хочется всё меньше, потому что мы привыкли к максимальной мобильности. Один аккаунт в Steam может содержать больше тысячи интересных проектов, запуск каждого из которых займёт не больше минуты. А сколько займёт одна партия в шахматы: с поиском доски в пыльном шкафу и расставлением фигур по местам? В случае необходимости современный геймер предпочтёт быстро скачать с торрентов виртуальный аналог, чем «раскладывать по старинке». И это тоже нормально — новые технологии создают новые удобства.

Понимая всё вышесказанное, Nintendo, знаменитая своими «семейными» кооперативными играми, решается на до гениальности простой шаг. Она выпускает 51 Worldwide Games — сборник «тех самых классических игр», ориентированный на нужды и потребности современных геймеров. Причём эта «игра в игре» выполняет функцию не только развлекательную, но и образовательную.

Первое знакомство с 51 Worldwide Games начинается с создания аватара — забавного деревянного человечка, стилизованного под фигурку из старинной настольной игры. Героя можно нарядить в различные костюмы, поменять цвет волос или бороды, а позже отправить в кругосветное путешествие. Выбираешь страну на карте мира — и начинаешь играть.

Каждая локация на глобусе содержит от одной до нескольких традиционных игр. Для того чтобы «перейти к процессу», нужно будет послушать небольшой диалог персонажей-гидов, рассказывающих о местных правилах и истории появления игры. Иногда факты оказываются действительно интересными, иногда — не слишком. А уже после этого обязательного вступления (которое почему-то нельзя промотать, даже если играешь уже не в первый раз) у геймера появляется возможность сразиться с компьютерным соперником.

51 Worldwide Games
51 Worldwide Games
Nintendo.ru

Здесь-то и вылезает на свет главная особенность и в то же самое время главный недостаток 51 Worldwide Games — это в первую очередь кооперативная игра. Состязаться с виртуальным оппонентом можно ради изучения правил, но делать это «на результат» ужасно неинтересно и попросту скучно. Компьютерный враг всегда будет чуть-чуть поддаваться, и победить его не составит труда даже в непростых интеллектуальных играх. А жаль — в тех же шахматах хочется видеть перед собой хладнокровную машину-гроссмейстера, а не ленивого любителя поддавков.

Однако проект раскрывается с другой стороны, стоит лишь позвать домой нескольких друзей и раздать им по половинке контроллера Joy-Con. Тогда даже самое безобидное состязание превращается в ожесточённую схватку с потеющими ладонями, напряжёнными лицами и радостными победными возгласами — как и должно быть. При этом для кооперативной игры предусмотрена масса различных возможностей. Соревноваться можно как на вышеназванных Joy-Con-ах, так и на сенсорном экране консоли. А при наличии нескольких приставок можно соединить их экраны в одно большое игровое поле прямо на столе.

51 Worldwide Games
51 Worldwide Games
Nintendo.ru

Стоит отметить, что далеко не все проекты из сборника одинаково интересные. Вряд ли маджонг или домино станут королями вечеринки с участием Nintendo Switch. А вот более активные соревновательные развлечения вроде боулинга и аэрохоккея вполне могут заполучить звание самой весёлой игры для домашних посиделок. Особенно разработчикам удался дартс, создающий реалистичную иллюзию метания настоящего дротика в мишень. Вы аккуратно берёте Joy-Con двумя пальцами, прицеливаетесь в «бычий глаз» на экране телевизора и с размаху «вонзаете» контроллер в желаемую цель. Главное при этом — не увлечься процессом и не начать по-настоящему кидаться геймпадом — они нынче дорогие. Подобным образом можно играть и в боулинг, посильнее размахивая рукой с контроллером словно шаром.

Правда, эйфория от увлекательного соревнования быстро сменяется скучающими зевками — интересные игры здесь расположены «через одну». Игрушечный бокс — интересно. Игрушечный бейсбол — скучно. Аэрохоккей — здорово. Кёрлинг — уныло. Секция «игр на одного», скорее всего, и вовсе останется нетронутой, а различные карточные развлечения всё ещё лучше смотрятся на реальном столе, чем на экране телевизора.

51 Worldwide Games
51 Worldwide Games
Nintendo.ru

51 Worldwide Games хороша, чтобы познакомиться с играми различных народов мира. Однако, если рассматривать её как развлечение для нескольких человек, то сборник лучше назвать 15 Worldwide Games, где из 15 вынесенных в название действительно интересными будут лишь семь-восемь проектов. Зато в качестве этой восьмёрки сомневаться точно не придётся.

Несмотря на все имеющиеся недостатки, 51 Worldwide Games — это магический сборник. Он умело играет на чувстве ностальгии, воссоздавая различные воспоминания из детства. Первое сражение в аэрохоккей в фойе местного кинотеатра, первая «серьёзная» партия в бильярд с отцом и первый Strike в матче по боулингу — всё это можно пережить заново. Правда, пока не понятно, кого именно благодарить за «увлекательность процесса»: опытных разработчиков из Nintendo с их новым сборником или гениев, когда-то давно придумавших оригинальные игры для него.

Читайте ранее в этом сюжете: Игры «нового поколения»: во что играть на PlayStation 5?