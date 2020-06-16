Москва, , 16:06 — REGNUM Попытки жителей Москвы обезопасить себя от коронавируса, перемещаясь исключительно на личном транспорте, чреваты серьёзными экономическими потерями для города. Об этом 16 июня сообщил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов в авторской колонке на Едином транспортном портале города.

Чиновник, ссылаясь на медицинские данные, указал, что на данный момент в России малоподвижный образ жизни ведёт около 17% взрослого населения. Значительный рост использования автомобилей спровоцирует рост количества людей, ведущих малоподвижный образ жизни на 1,4−1,7 млн, считает вице-мэр.

«Всё это приводит к неутешительным расчётам: совокупный негативный социально-экономический эффект для города и горожан от ухудшения экологии, роста аварийности, негативного влияния на здоровье и потерь времени в заторах составит 750−800 млрд руб. в год (более 4% от валового регионального продукта города)», — написал Ликсутов.

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