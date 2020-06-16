Ставрополь, , 16:09 — REGNUM Двоих иностранцев задержали полицейские на Ставрополье по подозрению в покушении на сбыт наркотиков на территории региона. При обыске по месту их временного проживания служебная собака обнаружила крупную партию героина, сообщили ИА REGNUM 16 июня в пресс-службе МВД России.

По данным полиции, двое уроженцев одной из стран ближнего зарубежья покупали наркотические средства оптовыми партиями, а затем расфасовывали их в арендованной квартире в городе Невинномысске. Сбыт злоумышленники планировали организовать в нескольких районах края. Задержать подозреваемых удалось в Ставрополе, в карманах их курток был обнаружен 21 сверток с героином.

«При обыске по месту временного проживания задержанных сотрудниками полиции с применением служебной собаки, немецкой овчарки по кличке Гера, на кухне за холодильником был обнаружен тайник. Там находился полимерный пакет с героином общим весом более 1,4 кг», — сообщили в МВД.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.

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