Нижний Новгород, , 16:01 — REGNUM В городском округе Выкса с 16 июня прекращает действовать карантин. Соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности внес губернатор Глеб Никитин.

Решение о снятии карантина было принято в соответствии с предписанием главного санитарного рвача Нижегородской области. Анализ эпидемиологической ситуации свидетельствует о ликвидации очага заболевания, в течение недели здесь не регистрировалось ни новых случаев заражения коронавирусом.

«Мне хочется поблагодарить всех выксунцев за ответственное отношение к ситуации. Для меня самого посещение культурных событий в Выксе уже стало доброй традицией. Уверен, что, когда позволят обстоятельства, мы обязательно встретимся в вашем замечательном городе», — отметил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее поэтапно карантин вводился в в селе Починки (Починковский район), городском округе город Выкса, городе Павлове и рабочем поселке Тумботино (Павловский район), городе Кулебаки и рабочем поселке Гремячево (г.о.г.Кулебаки), рабочем поселке Мухтолово (Ардатовский район) и поселке Дивеево.

В настоящее время ограничительные мероприятия продолжаются в Павлове и Дивеево.