Уфа, , 16:08 — REGNUM Уголовное дело по факту хищения в крупном размере средств МУП «Уфаводоканал» возбуждено в Башкирии. Об этом 16 июня сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По сообщению пресс-службы ведомства, сотрудники прокуратуры провели проверку на основании материалов, которые поступили из Контрольно-счетной палаты Башкирии. В ходе проверки было установлено, что в 2011 году МУП «Уфаводоканал» и ООО «Тандем» составили документ, согласно которому вывозился ил из очистных сооружений по цене, значительно превышающей реальную стоимость таких работ.

Отмечается, что с 29 мая 2018 года по 28 февраля текущего года при частичном фактическом выполнении объема работ на 21 млн рублей, сотрудники МУП «Уфаводоканал» подписали акты приемки на 242 млн рублей и частично оплатили 86 млн рублей.

Дальнейшее перечисление денежных сумм пресекли стражи порядка. Прокуратура передала результаты проверки в следственный орган. В результате было возбуждено уголовное дело по признакам покушения на мошенничество в особо крупном размере.

Расследование дела продолжается.

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