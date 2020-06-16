Нур-Султан, , 15:57 — REGNUM В стационарах Казахстана в реанимации остаются 119 пациентов с коронавирусом. Об этом 16 июня заявила заместитель министра здравоохранения республики Лязат Актаева во время прямого эфира на странице минздрава в Facebook.

По её словам, всего в стационарах госпитализированы 5795 человек, из которых 85% находятся в удовлетворительном состоянии, 12,8% — в состоянии средней степени тяжести.

Замминистра отметила, что наибольший рост числа новых случаев коронавируса по итогам недели наблюдается в Актюбинской, Карагандинской и Атырауской областях.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 июня в Казахстане выявили 15 192 случая заражения, выздоровели 9488 человек, скончался 81 пациент.

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