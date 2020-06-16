Санкт-Петербург, , 16:03 — REGNUM Власти Ленинградской области не собираются оставлять выпускников без прощания со школой. Несмотря на пандемию коронавируса, для бывших школьников будет организовано праздничное мероприятие.

Об этом 16 июня заявил председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Сергей Тарасов, передает корреспондент ИА REGNUM.

В этом году выпускной в Ленобласти, как и многие другие мероприятия, пройдет в онлайн-формате. Праздник состоится 17 июня в 17:00 мск.

«Будет поздравление губернатора, потом выступление известных и очень популярных музыкальных групп. Называть их пока не буду, пусть это будет хорошим сюрпризом, — пояснил Тарасов. — В рамках этого выпускного будут показаны различные ролики с нашими выпускниками, в которых они расскажут о том, что они вынесли за время обучения в школе, что узнали и каких друзей приобрели».

Кроме того, в режиме реального времени через социальные сети бывшие школьники смогут поздравить своих одноклассников, учителей и родителей с праздником. После чего 27 июня вновь отметить свой выпуск в рамках всероссийского «Выпускного вечера».

«Наш праздник будет именно для выпускников Ленинградской области», — подытожил чиновник.

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