Москва, , 15:57 — REGNUM Всемирно известный сербский кинорежиссёр и актёр кино Эмир Кустурица посетит парад Победы в Москве 24 июня по официальному приглашению. Об этом Об этом 16 июня сообщил представитель режиссёра Драган «Лав» Радивоевич, его слова приводит РИА Новости.

«Конечно, Кустурица приедет на парад Победы в Москву», — заявил Радивоевич и рассказал, что ранее режиссер из Сербии получил официальное приглашение на парад и его принял.

Также представитель Кустурицы уточнил, что режиссер приедет в Москву на парад один, без своего музыкального коллектива «No smoking orchestra».

Кроме этого, он указал, что в настоящее время сербский режиссер находится на территории этнокомплекса Дрвенград, расположенного на западе Сербии, и не часто пользуется сотовым телефоном, связываясь с коллегами только по вечерам.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что подготовка парада Победы в Москве, который в 2020 году состоится 24 июня в связи с пандемией коронавируса, идёт с соблюдением необходимых мер безопасности.