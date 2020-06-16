Ростов-на-Дону, , 15:45 — REGNUM В Ростове-на-Дону в День памяти и скорби состоится акция «Свеча памяти» и митинг-реквием. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном пресс-центре.

Как и в предшествующие годы, акция и траурный митинг начнутся 22 июня в 4:00 мск у памятника адмиралу Фёдору Ушакову на ростовской набережной. Здесь будет объявлена минута молчания, затем на реке Дон будут спущены венки в память о начале Великой Отечественной войны.

Акцию проведёт комитет по молодёжной политике Ростовской области совместно с участниками движения «Волонтёры Победы». Количество участников акции будет минимальным.