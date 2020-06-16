Амстердам, , 15:44 — REGNUM За минувшие сутки в Нидерландах было выявлено 140 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 16 июня сообщает Национальный институт здравоохранения (RIVM).

Также уточняется, что теперь суммарное количество заразившихся SARS-CoV-2 в стране составляет 49 087.

Кроме этого, указывается, что за это же время в стране от COVID-19 умерли пять пациентов и в результате этого общее число летальных исходов в стране выросло до 6 070.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки на территории Бельгии выявили 55 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.