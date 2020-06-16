Ташкент, , 15:41 — REGNUM Контрабанду лекарств и хирургических инструментов на сумму 400 млн сумов ($39 тыс.) пресекли сотрудники управления государственного таможенного комитета по Ташкентской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

На одной из автостоянок Ташкента таможенники совместно с сотрудниками СГБ проверили автомобиль Lacetti. Оперативники обнаружили 2800 медицинских хирургических инструментов и 7150 единиц лекарственных препаратов.

Задержанный водитель признался, что контрабандные товары принадлежат другому жителю Ташкента. Во время осмотра квартиры названного лица обнаружена еще одна партия контрабандных лекарств и инструментов.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) Узбекистана пресекли незаконный вывоз иностранной валюты, равноценной $1,5 млн.

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