Москва, , 15:38 — REGNUM Москвичи могут прислать сообщения со словами благодарности медикам в специальный чат-бот, их разместят на всех крупных медиафасадах столицы в рамках акции «Спасибо врачам». Об этом 16 июня сообщила председатель комитета общественной связи и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.

Акция началась 15 июня и продлится до 21 июня.

«Есть арт-объекты в разных точках города, которые будут также перемещаться на другие места всю неделю. На них нарисован QR-код, по которому можно зайти с телефона в вотсап и написать сообщение с благодарностью врачам — кому-то конкретному, больнице, а можно в целом всем медицинским сотрудникам», — сказала Драгунова. Сообщения из чат-бота будут показывать каждые пять минут в течение недели на крупнейших медиафасадах Москвы.