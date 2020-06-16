Москва, , 15:41 — REGNUM Актёр Михаил Ефремов вызван на допрос 17 июня по делу о ДТП, в котором погиб человек. Об этом сообщил 16 июня адвокат потерпевших Александр Добровинский.

Адвокат добавил, что 17 июня представители потерпевшей стороны передадут следователю, ведущему дело, соответствующие ордера. Защитник Ефремова Эльман Пашаев отказался говорить что-либо о допросе актёра, сославшись на подписку о неразглашении.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня по решению суда Ефремов помещён под домашний арест. Добровинский ранее сообщил, что от имени Ефремова с родственниками погибшего в ДТП Сергея Захарова готов встретиться актёр Сергей Гармаш.

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