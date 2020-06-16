Вильнюс, , 15:31 — REGNUM По данным литовского департамента по контролю за распространением наркотиков, табака и алкоголя, в Литве во время карантина, вызванного пандемией новой коронавирусной инфекции, резко сократилось количество отравлений алкоголем, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 16 июня.

Так, с 16 марта, когда карантин был объявлен, по 1 мая в стране зарегистрировано 304 случаев отравлений алкоголем. За этот же период 2019 года было зарегистрировано 778 таких отравлений.

В ведомстве считают, что причиной такого сокращения стали не только закрытые на время карантина места общепита, но и экономия населения, которое в связи с вызванным коронавирусом экономическим кризисом, пересмотрело свои расходы, отказавшись от ненадобных трат, таких, как распитие алкогольных напитков.