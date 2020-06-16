Брюссель, , 15:37 — REGNUM За минувшие сутки на территории Бельгии выявили 55 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 16 июня рассказали в кризисном штабе минздрава страны.

Таким образом, общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране в результате этого стало составлять 60 155.

Кроме этого, сообщается, что за это же время в стране было зафиксировано 4 умерших от COVID-19 пациента и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 9 663.

Также уточняется, что общее число вылечившихся от COVID-19 в Бельгии в настоящее время превысило 16,6 тысячи человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что число летальных случаев в Швеции от COVID-19 за сутки увеличилось на 48 человек.