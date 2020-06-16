Самара, , 15:37 — REGNUM Преподавателя техникума обвиняют в получении взятки в Самаре. Об этом 16 июня сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

По версии следствия, в конце прошлого года обвиняемый получил от студентов техникума деньги в сумме 14,6 тысяч рублей. За это, по версии следователей, он должен был проставить зачеты 17 студентам по физкультуре без фактической их сдачи.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам получения взятки. Материалы уголовного дела переданы в суд, где они будут рассмотрены по существу.

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