Абуджа, , 15:39 — REGNUM В период с января по май этого года в Нигерии было совершено 717 изнасилований, что составляет по одному изнасилованию каждые пять часов. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на заявление начальника полиции страны.

Мухаммад Адаму назвал изнасилование серьезным и безнравственным преступлением и настоятельно призвал жителей страны докладывать о любом предполагаемом случае.

Выступая перед журналистами после встречи с президентом Мухаммаду Бухари в президентском дворце в Абудже, начальник полиции сообщил, что по подозрению в вышеперечисленных преступлениях были арестованы 799 человек, а 631 человек предстал перед судом.

Однако Адаму не сообщил ни о приговорах, ни о количестве осужденных. Активисты обеспокоены тем, что лишь немногих признают виновными в суде.

«Органы безопасности сотрудничают с неправительственными организациями в области профессиональной подготовки, работы с жертвами и сборе доказательств для успешного осуществления судебного преследования [подозреваемых] в рамках усилий по решению этой проблемы», — подчеркнул Амаду.

Напомним, что недавние изнасилования и убийства женщин в Нигерии спровоцировали общенациональные акции протеста, участники которых требовали действий со стороны местных властей и общин. В ответ на это губернаторы всех 36 штатов Нигерии ввели режим чрезвычайного положения в связи с пугающим ростом числа изнасилований.

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