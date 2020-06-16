Белгород, , 15:38 — REGNUM Ряд проверок по происшествиям с участием несовершеннолетних инициировала прокуратура Белгородской области, сообщили 16 июня в пресс-службе ведомства. Среди них дорожные аварии и падение подростка из окна.

Прокурору Корочанского района поручено провести проверку после ДТП с 14-летним школьником. Он получил травмы после того, как ночью врезался на скутере в стоящий автомобиль. В другом ДТП, происшедшем по вине нетрезвого водителя, пострадали 17-летний юноша и две 16-летние девушки. Причины и обстоятельства аварии проверит прокурор Яковлевского района.

В Губкине из окна чужой квартиры, расположенной на четвёртом этаже многоквартирного дома, выпала несовершеннолетняя девушка. У неё диагностирован оскольчатый перелома позвоночника. Губкинскому городскому прокурору поручено дать оценку исполнению родительских обязанностей и деятельности органов системы профилактики по выявлению семей, находящихся в социально-опасном положении.

Проведение проверок находится на контроле региональной прокуратуры.