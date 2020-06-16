Эль-Кувейт, , 15:26 — REGNUM В Кувейте за сутки выявили 527 случаев заражения коронавирусом. Об этом 16 июня сообщается в заявлении министерства здравоохранения страны.

По данным министерства, общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в стране составляет порядка 37 тыс.

От COVID-19 в общей сложности с начала эпидемии в стране скончались 303 человека. За сутки умерли пять пациентов.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые зафиксированная в китайском Ухане в декабре 2019 года, распространилась на весь мир. Число выявленных случаев заражения превысило 8 млн человек.