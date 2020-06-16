Москва, , 15:34 — REGNUM В Москве с большой долей вероятности могут возникнуть масштабные автомобильные пробки на дорогах. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов в своей первой публикации в собственной авторской колонке на Едином транспортном портале города.

Ликсутов сослался на данные социальных опросов, согласно которым 31% москвичей опасаются заразиться коронавирусом в общественном транспорте. При этом 64% респондентов указали, что считают наиболее безопасным средством передвижения личный автомобиль.

Эти данные указывают на то, что в ближайшее время москвичи и жители Подмосковья, пользовавшиеся общественным транспортом, пересядут на личный. Данные обстоятельство станет причиной крупный заторов на дорогах, предсказал вице-мэр.

«Помимо возможного вреда для здоровья, переход пассажиров общественного транспорта на использование автомобилей приведет к росту временных потерь. Вдумайтесь, если только 10% пассажиров, которые до пандемии пользовались общественным транспортом, пересядут на личные автомобили, заторы достигнут пиковых для Москвы значений, и каждый автомобилист потеряет дополнительно до 5 дней в год, просто простаивая в машине без движения на дороге», — написал Ликсутов.

Читайте ранее в этом сюжете: На фиолетовой ветке метро Москвы полностью обновили парк поездов

Читайте развитие сюжета: Вице-мэр Москвы спрогнозировал рост числа ДТП