Архангельск, , 15:24 — REGNUM С начала эпидемии коронавирус был подтвержден у 461 сотрудника медучреждений Архангельской области. В числе зараженных оказались 127 врачей. Об этом на брифинге сообщи министр здравоохранения региона Антон Карпунов, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам министра, опасная инфекция была выявлена у работников 39 медучреждений в 9 муниципальных образованиях области. 150 человек (33% от общего числа зараженных медработников) уже выздоровели.

Всего в регионе зафиксированы 3912 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.