Архангельск, 16 июня 2020, 15:24 — REGNUM С начала эпидемии коронавирус был подтвержден у 461 сотрудника медучреждений Архангельской области. В числе зараженных оказались 127 врачей. Об этом на брифинге сообщи министр здравоохранения региона Антон Карпунов, передает корреспондент ИА REGNUM.
По словам министра, опасная инфекция была выявлена у работников 39 медучреждений в 9 муниципальных образованиях области. 150 человек (33% от общего числа зараженных медработников) уже выздоровели.
Всего в регионе зафиксированы 3912 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.