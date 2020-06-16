Москва, , 15:35 — REGNUM В Москве до 21 июня проходит акция «Спасибо врачам». Жители города теперь могут лично выразить слова благодарности медицинским работникам или просто оставить теплые пожелания для них.

Волонтёры акции «Спасибо врачам» Дарья Антонова © ИА REGNUM

Организаторы акции разместили в столице арт-объекты, один из них выполнен в виде большого сердца, в которое можно опустить открытки с добрыми словами. Второй арт-объект — зеркало с фигурами врачей, на фоне которого можно сделать фотографию и опубликовать её вместе с благодарностями врачам в социальных сетях.

Арт-объекты расположены у Центрального телеграфа (Тверская, дом 7), в кинотеатре «Октябрь» (Новый Арбат, дом 24), а также «Доме книги» (Новый Арбат, дом 8). В дальнейшем объекты будут менять место локации, чтобы как можно больше людей смогли принять участие в акции. Все открытки будут переданы сотрудникам медучреждений, в День медика, 21 июня.

Акция стартовала по инициативе врачей Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии им. Н. Н. Приорова. Сотрудники больницы обратились к молодежи с просьбой сделать для них «добрые бейджи», чтобы пациенты могли видеть улыбки врачей, даже когда их лица скрыты защитными масками.

Врач Николай Васильевич Загородний Дарья Антонова © ИА REGNUM