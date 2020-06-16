Москва, 16 июня 2020, 15:35 — REGNUM В Москве до 21 июня проходит акция «Спасибо врачам». Жители города теперь могут лично выразить слова благодарности медицинским работникам или просто оставить теплые пожелания для них.

Волонтёры акции «Спасибо врачам»
Волонтёры акции «Спасибо врачам»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Любой желающий может написать врачам добрые слова
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Волонтёр
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Акция «Спасибо врачам»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Акция «Спасибо врачам»
Дарья Антонова © ИА REGNUM

Организаторы акции разместили в столице арт-объекты, один из них выполнен в виде большого сердца, в которое можно опустить открытки с добрыми словами. Второй арт-объект — зеркало с фигурами врачей, на фоне которого можно сделать фотографию и опубликовать её вместе с благодарностями врачам в социальных сетях.

Арт-объект сердце на Тверской улице
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Акция «Спасибо врачам»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Акция «Спасибо врачам»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Акция «Спасибо врачам»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Акция «Спасибо врачам»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Акция «Спасибо врачам»
Дарья Антонова © ИА REGNUM

Арт-объекты расположены у Центрального телеграфа (Тверская, дом 7), в кинотеатре «Октябрь» (Новый Арбат, дом 24), а также «Доме книги» (Новый Арбат, дом 8). В дальнейшем объекты будут менять место локации, чтобы как можно больше людей смогли принять участие в акции. Все открытки будут переданы сотрудникам медучреждений, в День медика, 21 июня.

«Добрый бейдж»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
«Добрые бейджи» для врачей
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Фотография для «доброго бейджа»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Фотография для «доброго бейджа»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Врач Наталья Сергеевна Гаврилова
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Врач Николай Васильевич Загородний
Дарья Антонова © ИА REGNUM

Акция стартовала по инициативе врачей Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии им. Н. Н. Приорова. Сотрудники больницы обратились к молодежи с просьбой сделать для них «добрые бейджи», чтобы пациенты могли видеть улыбки врачей, даже когда их лица скрыты защитными масками.

Врач Николай Васильевич Загородний
Врач Николай Васильевич Загородний
Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Всё было обезличено. Для того чтобы всё-таки установить прямой контакт с пациентом, чтобы вызвать веру у пациента в лечение, возникла идея создать вот такие бейджи. На них фотография, ФИО, должность. Благодаря им пациенты совсем по-другому стали к нам относиться. Эти бейджи повысили доверие к врачам и, главное, они внушили веру в положительный исход лечения».
Николай Васильевич Загородний, директор Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии им. Н. Н. Приорова