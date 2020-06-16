Москва, 16 июня 2020, 15:35 — REGNUM В Москве до 21 июня проходит акция «Спасибо врачам». Жители города теперь могут лично выразить слова благодарности медицинским работникам или просто оставить теплые пожелания для них.
Организаторы акции разместили в столице арт-объекты, один из них выполнен в виде большого сердца, в которое можно опустить открытки с добрыми словами. Второй арт-объект — зеркало с фигурами врачей, на фоне которого можно сделать фотографию и опубликовать её вместе с благодарностями врачам в социальных сетях.
Арт-объекты расположены у Центрального телеграфа (Тверская, дом 7), в кинотеатре «Октябрь» (Новый Арбат, дом 24), а также «Доме книги» (Новый Арбат, дом 8). В дальнейшем объекты будут менять место локации, чтобы как можно больше людей смогли принять участие в акции. Все открытки будут переданы сотрудникам медучреждений, в День медика, 21 июня.
Акция стартовала по инициативе врачей Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии им. Н. Н. Приорова. Сотрудники больницы обратились к молодежи с просьбой сделать для них «добрые бейджи», чтобы пациенты могли видеть улыбки врачей, даже когда их лица скрыты защитными масками.