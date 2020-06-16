Ташкент, , 15:20 — REGNUM Коронавирус в Ташкенте выявили у продавцов на рынке «Чорсу» и в торговом комплексе «Пойтахт», сообщили 16 июня в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

15 июня в Ташкенте выявили 25 случаев заражения коронавирусом. Инфекцию нашли у программиста частной строительной компании, пациента центра онкологии и радиологии.

Заразились также управляющий домами, учительница школы и её мать, студент Ташкентского химико-технологического института, садовника фабрики «Орзу» и другие лица.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 июня в Узбекистане выявили 5328 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 4019 человек, скончались 19 пациентов.