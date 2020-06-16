Тбилиси, , 15:47 — REGNUM Распространение коронавируса привело к тому, что в Грузии жители стали возвращаться в регионы. Об этом 16 июня рассказал журналистам демограф Авто Сулаберидзе, сообщает агентство Report.

Эксперт отметил, что в последние годы многие жители Грузии уезжали из сельской местности в крупные города или за границу, а из-за пандемии коронавируса многие вернулись назад.

«Из-за страха перед эпидемией люди вернулись в села, и многие семьи до сих пор остаются там. Я ожидаю, что миграция продолжится и из-за границы, так как жить в странах, где работают наши эмигранты, опасно из-за коронавируса», — рассказал Сулаберидзе.

Демограф добавил, что в случае правильной политики грузинских властей население в регионах не захочет уезжать, когда опасности заразиться коронавирусом не станет.

Стоит отметить, что Национальный банк Грузии ранее сообщил о сокращении объема денежных переводов в Грузию из-за границы, которые обычно присылают те, кто уезжает за рубеж на заработки. В мае поступления денег сократились почти на 10%, а в апреле — более, чем на 40%.

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