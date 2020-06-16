Лондон, , 15:19 — REGNUM Недорогой и доступный препарат для лечения пациентов с COVID-19 нашли британские ученые, сообщает 16 июня телеканал Sky News.

По их словам, при использовании препарата дексаметазон удалось добиться «значительного прорыва» в лечении пациентов, заразившихся коронавирусом: смертность больных, подключенных к аппаратам ИВЛ, уменьшилась на треть.

Британские ученые отметили, что если бы препарат был доступен в Великобритании с начала пандемии коронавируса, можно было бы спасти до 5 тыс. жизней. Кроме того, благодаря его дешевизне он также может принести огромную пользу в бедных странах, сталкивающихся с большим количеством пациентов с COVID-19.

Напомним, на сегодняшний день в Великобритании подтверждено более 297 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. Жертвами пандемии стали почти 52 тыс. человек.