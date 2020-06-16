Самара, , 15:23 — REGNUM Мужчину приговорили к 12 годам лишения свободы за преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетней в Самарской области. Об этом 16 июня сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

В суде было установлено, что летом прошлого года обвиняемый на улице в Чапаевске изнасиловал несовершеннолетнюю девочку 2005 года рождения и совершил в отношении нее действия сексуального характера, которые были сопряжены с угрозой убийством.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ, п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ и ч. 1 ст. 119 УК РФ.

В результате суд признал обвиняемого виновным в этих преступлениях и приговорил мужчину к лишению свободы в колонии строго режима сроком на 12 лет.

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