Москва, 16 июня 2020, 15:14 — REGNUM АНО «Россия — страна возможностей» и Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) заключили соглашение о сотрудничестве, взаимодействии и поддержке профессионального конкурса «Учитель будущего».
В рамках сотрудничества предполагается развивать систему наставничества и реализовывать совместные образовательные программы для победителей и финалистов конкурса.
Детали образовательных программ в настоящее время прорабатываются, а в список наставников уже вошли 5 сотрудников ФИРО РАНХиГС. При этом наставнический пул будет пополняться.
Так, директор Научно-исследовательского центра социализации и персонализации образования детей ФИРО РАНХиГС, кандидат педагогических наук Наталья Тарасова поделиться с конкурсантами организационно-методическими подходами к внедрению дистанционного обучения в образовательный процесс в школах. Старший научный сотрудник Научно-исследовательского центра стратегии, проектирования и правового обеспечения академии Галина Резапкина расскажет о развитии профессионального самосознания учителя, а ее коллега, ведущий научный сотрудник Центра, кандидат педагогических наук Любовь Асмолова — об информационной открытости и информационной политике общеобразовательных организаций
Также в состав экспертов и будущих наставников вошли: исполняющий обязанности директора ФИРО РАНХиГС, кандидат педагогических наук Евгений Малеванов и директор Научно-исследовательского центра систем оценки и управления качеством образования академии Борис Илюхин.
Первый масштабный федеральный конкурс учительских команд «Учитель будущего» президентской платформы «Россия — страна возможностей» стартовал 19 ноября 2019 года при поддержке Министерства просвещения РФ. 17 февраля 2020 года Председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании и утверждении состава организационного комитета профессионального конкурса «Учитель будущего». Председателем оргкомитета является заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова.
В конкурсе нет ограничений: участвовать в нем могут как опытные педагоги, так и имеющие небольшой стаж. Объединиться в команды и пройти конкурсные испытания могли учителя-предметники школ, лицеев, гимназий, в том числе специализированных, а также учителя начальных классов и педагоги воспитательных служб. Участникам предстоит пройти дистанционное тестирование, региональные полуфиналы и финал.
Профессиональный конкурс «Учитель будущего» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».