Москва, , 15:14 — REGNUM АНО «Россия — страна возможностей» и Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) заключили соглашение о сотрудничестве, взаимодействии и поддержке профессионального конкурса «Учитель будущего».

В рамках сотрудничества предполагается развивать систему наставничества и реализовывать совместные образовательные программы для победителей и финалистов конкурса.

«Профессия учителя — профессия на все времена. Она всегда будет главной — какие бы сюрпризы и повороты не готовил нам технологический прогресс. Уверен, что наше сотрудничество с платформой «Россия — страна возможностей» в рамках конкурса «Учитель будущего» внесет важный вклад в развитие отечественной педагогики, будет содействовать распространению опыта лучших учителей нашей страны. Тех, кто не только передает знания своим ученикам, но и решает сверхзадачу — научить учиться», — прокомментировал заключение соглашения ректор РАНХиГС Владимир Мау.

«Федеральный институт развития образования РАНХиГС накопил большой опыт оценки качества образовательного процесса и имеет сильный кадровый состав. Теперь команда ФИРО присоединится к развитию нашего конкурса «Учитель будущего», а опыт института будет использоваться при оценке конкурсантов — как на заочном, так и на очных этапах. Мы рассчитываем, что наша совместная работа станет шагом вперед в экспертизе проектов, которые будут создавать наши участники», — прокомментировал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

Детали образовательных программ в настоящее время прорабатываются, а в список наставников уже вошли 5 сотрудников ФИРО РАНХиГС. При этом наставнический пул будет пополняться.

Так, директор Научно-исследовательского центра социализации и персонализации образования детей ФИРО РАНХиГС, кандидат педагогических наук Наталья Тарасова поделиться с конкурсантами организационно-методическими подходами к внедрению дистанционного обучения в образовательный процесс в школах. Старший научный сотрудник Научно-исследовательского центра стратегии, проектирования и правового обеспечения академии Галина Резапкина расскажет о развитии профессионального самосознания учителя, а ее коллега, ведущий научный сотрудник Центра, кандидат педагогических наук Любовь Асмолова — об информационной открытости и информационной политике общеобразовательных организаций

Также в состав экспертов и будущих наставников вошли: исполняющий обязанности директора ФИРО РАНХиГС, кандидат педагогических наук Евгений Малеванов и директор Научно-исследовательского центра систем оценки и управления качеством образования академии Борис Илюхин.

Первый масштабный федеральный конкурс учительских команд «Учитель будущего» президентской платформы «Россия — страна возможностей» стартовал 19 ноября 2019 года при поддержке Министерства просвещения РФ. 17 февраля 2020 года Председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании и утверждении состава организационного комитета профессионального конкурса «Учитель будущего». Председателем оргкомитета является заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова.

В конкурсе нет ограничений: участвовать в нем могут как опытные педагоги, так и имеющие небольшой стаж. Объединиться в команды и пройти конкурсные испытания могли учителя-предметники школ, лицеев, гимназий, в том числе специализированных, а также учителя начальных классов и педагоги воспитательных служб. Участникам предстоит пройти дистанционное тестирование, региональные полуфиналы и финал.

Профессиональный конкурс «Учитель будущего» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».