Назрань, Ингушетия, , 15:16 — REGNUM Среди погибших в перестрелке в Назрани (Республики Ингушетия) двое силовиков — полицейский и сотрудник Росгвардии. Всего в результате происшествия погибли четыре человека, пишет 16 июня РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в ходе перестрелки еще три человека получили ранения.

По неподтвержденной информации, причиной конфликта стал спор из-за земельного участка. Официальных комментариев по данному факту пока нет.

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