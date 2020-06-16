Москва, , 15:06 — REGNUM Президент РФ Владимир Путина выразил глубокие соболезнования родным и близким академика РАН Андрея Ивановича Воробьёва в связи с его кончиной, сообщается на сайте Кремля.

Ранее: Директор Гематологического центра РАМН: Отставка Зурабова не решит все проблемы здравоохранения

«Светлая память об Андрее Ивановиче Воробьёве навсегда сохранится в сердцах всех, кто знал этого неординарного, душевно щедрого человека», — говорится в телеграмме.

Президент отметил, что Воробьёв был выдающимся учёным и замечательным врачом, посвятившим себя служению людям и внесшего огромный вклад в развитие отечественного здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, первый министр здравоохранения России, академик РАН, бывший директор Гематологического научного центра РАМН Андрей Воробьев умер 15 июня на 92-м году жизни.

Читайте также: Умер академик Андрей Воробьев