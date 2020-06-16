Эль-Кувейт, , 15:03 — REGNUM Члены индонезийской общины в Кувейте получили от благотворительного фонда «Jamiatul Ihya al Turoth Islamy» 300 пакетов с продуктами питания, сообщает внешнеполитическое ведомство Индонезии.

«Помощь была проявлением политики правительства Кувейта в области гуманности и солидарности с различными странами, в том числе в отношении индонезийского сообщества граждан в Кувейте», — говорится в заявлении МИД Индонезии.

Напомним, в апреле 2020 года граждане Индонезии в Кувейте также получили гуманитарную помощь в виде 450 пакетов с продуктами питания.

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