Курган, , 15:02 — REGNUM Жители Зауралья направили коллективное обращение с просьбой о содействии в прекращении «деструктивной деятельности Варуха», сообщается на сайте Курганской епархии.

В письме на имя правящего архиерея Курганской митрополии митрополита Курганского и Белозерского Даниила, под которым подписались около 700 человек, его просят обратиться в органы исполнительной власти и правоохранительные органы с просьбой провести проверку деятельности «Варуха» и возглавляемой им «сектантской структуры».

По благословению митрополита юридическая служба Курганской епархии подготовила обращения в Генеральную прокуратуру России и администрацию города Кургана с просьбой проверить изложенные в письме граждан факты."Я был очень удивлен, узнав, что в Кургане на протяжении 30 лет безнаказанно действует Варух, — отметил владыка Даниил. — Нам приходится заново перекрещивать людей, случайно попавших к Варуху. Они рассказывают, что были уверены, что попали к настоящему священнику. Я прекрасно понимаю обеспокоенность сотен людей, подписавших обращение на мое имя, и обещаю, что сделаю все, что в моих силах, чтобы остановить происходящее нечестие».