Москва, , 15:01 — REGNUM Москва будет противодействовать продвижению антииранской повестки через Совет Безопасности ООН при обсуждении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана. Об этом 16 июня заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с иранским коллегой Джавадом Зарифом.

«Мы, несомненно, будем поднимать этот вопрос во всех многосторонних международных форматах», — сказал Лавров. Он выразил озабоченность в связи с ситуацией вокруг СВПД.

Глава российского МИД считает, что члены СВПД находятся под давлением США. Лавров выразил надежду, что планы США не воплотятся в жизнь, так как противоречат международному законодательству.

Как сообщало ИА REGNUM, власти США настаивают на продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана, что противоречит СВПД. С защитой соглашения выступили Китай и Россия.

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