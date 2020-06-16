Тбилиси, , 15:04 — REGNUM Три новых случая заражения коронавирусом выявили в Грузии во второй половине дня 16 июня. Об этом «Общественному телевидению» сообщили в пресс-службе Тбилисского морского госпиталя.

Госпиталь ранее был переоборудован для лечения пациентов с COVID-19. В пресс-службе журналистам рассказали, что официальное заявление по этому поводу будет сделано в 17:00 по местному времени (16:00 мск).

Стоит отметить, что в Грузии более суток не выявляли случаи заражения коронавирусом. С учетом последних данных из Тбилисского госпиталя, в Грузии всего их выявлено 882 таких случая. 724 человека, заразившихся SARS-CoV-2, выздоровели, 14 — скончались.

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