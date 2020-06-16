Кызыл, , 14:57 — REGNUM В Туве в круглосуточном режиме работает 4 аппарата компьютерной томографии, коечный фонд в два раза превышает нормативы федерального Минздрава, а по масштабам тестирования республика занимает лидирующие позиции в стране. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства.

С 17 марта 2020 года в регионе действует режим повышенной готовности и самоизоляции граждан. На въездах в республику в конце марта были установлены посты, где специалисты контролировали здоровье въезжающих. Кроме того, им давались разъяснения по самоизоляции. За два месяца в марте и апреле анализы на COVID-19 были взяты почти у 14 тыс. граждан.

Около 88,9 млн рублей было выделено на приобретение средств индивидуальной защиты, из них 2,9 млн поступили из средств резервного фонда правительства республики.

«В Туве не наблюдается дефицит комплектов защитных костюмов, которых в настоящее время в наличии имеется 29 404 штук, а обеспеченность в СИЗах оценивается в 3,3 недели», — отметили в правительстве.

Регион также получил гуманитарную помощь от министра обороны РФ Сергея Шойгу и соседней Монголии. Собственными силами в республики изготовили более 292 тыс. многоразовых масок. В достаточном объеме в республике оценивается запас дезинфицирующих средств, при этом в ближайшее время ожидается дополнительная поставка 500 литров. Кроме того, антисептические средства есть в наличии во всех аптеках и специализированных магазинах бытовой химии.

28 апреля в Туве было развернуто 327 коек для лечения больных COVID-19, что в два раза превышало рекомендованные Минздравом РФ нормы. Вторым этапом в республике путем перепрофилирования и дополнительного развертывания 613 коек общий фонд доведен до 940 коек.

Дополнительно в Кызыле были развёрнуты 150 мест, а позже — в районных больницах. В результате коечный фонд в республике достиг 1,5 тыс. коек.

«Рекомендации Минздрава РФ по развертыванию количество коек для лечения больных COVID-19 превышено в два раза и равняется 4,6 на 1000 населения. Показатель свободного коечного фонда в течение двух недель варьирует в пределах 28−30%, составляя на 13 июня 29,5%», — добавили в правительстве.

Республика является одним из лидеров по числу обследований на коронавируса с показателем 378,1 на 100 тысяч населения. Всего здесь провели более 71,4 тыс. лабораторных исследований.

В медицинских организациях на сегодня функционируют четыре томографа. По словам зампреда правительства республики, три из них работают круглосуточно для диагностики внебольничных пневмоний. Четвертый аппарат используется для диагностики прочих нозологий. Власти планируют также приобретение пятого аппарата.

Напомним, ранее специалисты Минздрава РФ, проработавшие в Туве несколько дней, высоко оценили усилия республиканских властей по борьбе с коронавирусом. Отмечается, что в республике налажена система тестирования, что является основным элементом борьбы с распространением эпидемии. Кроме того, было налажено взаимодействие амбулаторной и стационарной служб.

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