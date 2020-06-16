Екатеринбург, , 15:00 — REGNUM Журналист Максим Румянцев потребовал выплатить ему компенсацию за полученный вред.

Как сообщает портал «66.ру», на суде о нападении на журналиста Румянцев заявил требование о выплате ему 607,5 тысяч за моральный вред, 57 тысяч компенсации за отсутствие зарплаты, а также 23 тысячи за услуги адвоката.

Обвиняемого в нападении Максима Шибанова могут наказать лишением свободы сроком до трёх лет. Шибанов обвиняется в умышленном нанесении урона средней тяжести Румянцеву.

Следующее судебное заседание по делу пройдёт 26 июня 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, конфликт произошёл во время протестов в сквере у Театра драмы в 2019 году.

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