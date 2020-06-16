Саратов, , 14:53 — REGNUM К аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в Саратовской области на 16 июня подключены 73 пациента с COVID-19, еще 115 человек с подтвержденным диагнозом заражения новой коронавирусной инфекции получают кислородную поддержку. Информацию об этом предоставил Станислав Шувалов — первый замминистра здравоохранения Саратовской области.

На сегодняшний день в стационарах лечение получают 1768 человек, из них COVID-19 выявлен у 1101 пациента. Пневмонию диагностировали у 1520 больных из общего числа пациентов.

Сняли с медицинского учета 12 245 человек, под наблюдением врачей остаются еще около 10 тыс. человек.

Уровень заболеваемости в Саратовской области равен 200,7 на 100 тыс. населения, по России — 365,3.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области коронавирус выявили у 46 беременных женщин, 19 из них уже вылечили.

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