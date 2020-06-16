Севастополь, , 14:55 — REGNUM В Севастополе готовятся к первой вечерней тренировке прохождения парадных расчётов и военной техники. Об этом 16 июня ИА REGNUM сообщили в в отделе информационного обеспечения ЧФ.

«Вечерняя тренировка пройдёт сегодня на площади Нахимова и прилегающей к ней улице Ленина. В составе парадных рот и батальонов пройдут военнослужащие органов военного управления Черноморского флота, экипажи кораблей из состава Крымской военно-морской базы и дивизии надводных кораблей, личный состав морской авиации и ПВО ЧФ, истребительного авиационного и зенитно-ракетного полков ВВС и ПВО ЮВО, курсанты Черноморского высшего военно-морского училища им. П.С.Нахимова, парадные расчёты подразделений Росгвардии и министерства РФ по чрезвычайным ситуациям, а также сводные парадные роты школьников из всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», — уточнили в отделе информационного обеспечения ЧФ.

Помимо этого, в механизированной части парада задействуют более 80 единиц боевой техники: современные машины и историческая механизированная колонна техники времен Великой Отечественной войны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Крыма сообщили, что из-за угрозы распространения коронавируса парад Победы проведут только в городе-герое Керчи. Однако чуть позже сообщили, что после длительных консультаций, в том числе с Министерством обороны РФ и Роспотребнадзором, в Симферополе тоже проведут парад.

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