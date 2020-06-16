Севастополь, 16 июня 2020, 14:55 — REGNUM В Севастополе готовятся к первой вечерней тренировке прохождения парадных расчётов и военной техники. Об этом 16 июня ИА REGNUM сообщили в в отделе информационного обеспечения ЧФ.
Помимо этого, в механизированной части парада задействуют более 80 единиц боевой техники: современные машины и историческая механизированная колонна техники времен Великой Отечественной войны.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Крыма сообщили, что из-за угрозы распространения коронавируса парад Победы проведут только в городе-герое Керчи. Однако чуть позже сообщили, что после длительных консультаций, в том числе с Министерством обороны РФ и Роспотребнадзором, в Симферополе тоже проведут парад.
Читайте ранее в этом сюжете: Аксёнов: в Крыму сделают всё для защиты здоровья граждан во время парада