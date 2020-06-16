Астрахань, , 14:47 — REGNUM В Астраханской области с 14 июня исследования на коронавирус начали проводить в восьмой лаборатории на базе областного кожно-венерологического диспансера. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

В ближайшее время дополнительные лаборатории будут открыты в городской больнице ЗАТО Знаменск, в Енотаевской районной больнице, на базе детской городской поликлиники № 1 Астрахани. Также дооснащаются лаборатории Александро-Мариинской областной клинической больницы и областной инфекционной клинической больницы.

Всего в регионе проводят более 1650 анализов на коронавирус в сутки. В обязательном порядке тест берут у пациентов с ОРВИ и с пневмонией, а также у тех, кто контактировал с заражёнными. Требуется обследование и перед плановой госпитализацией.

«Мы наладили чёткую маршрутизацию: за каждой лабораторией закреплено определённое лечебное учреждение. Отработали приоритеты тестирования, что позволило равномерно загрузить диагностическую службу. Тем самым сроки тестирования пациентов на COVID-19 сокращены до минимума — до одного-двух дней, что необходимо в первую очередь для безопасности астраханцев», — рассказал региональный министр здравоохранения Алексей Спирин.

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