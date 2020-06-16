Тбилиси, , 14:47 — REGNUM Всем, кто после 1 июля прибудет в Грузию из-за границы, не нужно будет в обязательном порядке проходить двухнедельный карантин. Об этом сообщила директор «Объединения аэропортов Грузии» Тамар Арчуадзе, 15 июня сообщается на сайте «Бизнес Грузия».

«В переговорах о «зеленых коридорах» одним из ключевых элементов как раз является открытие границ между странами с минимальным уровнем заболеваемости. В этой ситуации не будет нужен и так называемый «ковид-паспорт», который подтверждает отсутствие у его предъявителя коронавируса», — сказала журналистам Арчуадзе.

Стоит отметить, что в Грузии с 1 июля планируют открыть границы для иностранных туристов. Ранее сообщалось, что для них будут созданы «зеленые зоны», в которых гости страны будут ограждены от контактов с посторонними, как в карантине.

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