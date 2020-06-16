Москва, , 14:40 — REGNUM Получать высшее образование нужно, оно обеспечивает человеку успешную карьеру, считают 57% граждан РФ. Не согласны 39%, приводит данные ВЦИОМ.

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По мнению 37%, отсутствие высшего образования обрекает человека на низкооплачиваемую и непрестижную работу. Уверены в обратном 60%. Значимость высшего образования преувеличивают 61%, приуменьшают — 35%.

Считают, что для получения высшего образования хороши любые средства, 28% опрошенных, доля несогласных — 64%. Не пожалеют никаких средств 40%, не дадут денег на учёбу 52% граждан.

Опрос проведен 14 июня 2020 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, чем выше образование человека — тем более критично он относится к власти.

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