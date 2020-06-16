Калининград, , 14:37 — REGNUM Зоопарк в Калининграде открывается в ограниченном режиме, сообщила сегодня, 16 июня, пресс-служба регионального правительства. Также для посещений в ограниченном режиме открываются парки в регионе и ботанический сад БФУ им. И. Канта.

На их территориях пока остаются нерабочими павильоны, аттракционы, точки общепита.

«Обращаю внимание еще раз — в регионе введен масочный режим. Он действует везде, кроме улицы. Поручаю усилить контроль за выполнением санитарно-эпидемических требований на предприятиях, в учреждениях, на транспорте», — подчеркнул губернатор Калининградской области Антон Алиханов.